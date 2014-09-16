Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Бенфика
Лиссабон
0:2
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Халк 5
Витсель 22
Лига чемпионов, 1 тур
Лига чемпионов,
1 тур
16 сент. 2014, 21:45 МСК
16.09.2014, 21:45 МСК
вторник
Свейн Моэн
Свейн Моэн
Главный Судья
Составы
Бенфика
мин
1
Артур
Артур
90
19
Элизеу
Элизеу
90
4
Луизао
Луизао
90
33
Жардел
Жардел
90
14
Перейра
Макси Перейра
90
10
Гайтан
Николас Гайтан
90
35
Перес
Энцо Перес
90
7
Самарис
Андреас Самарис
74
18
Сальвио
Эдуардо Сальвио
90
11
Лима
Лима
74
30
Талиска
Талиска
20
Запасные
13
Лопеш
Паулу Лопеш
2
Лопес
Лисандро Лопес
34
Алмейда
Андре Алмейда
24
Кристанте
Бриан Кристанте
0
Бебе
Бебе
15
Джон
Ола Джон
9
Мариньо
Мариньо
Зенит
мин
1
Лодыгин
Юрий Лодыгин
90
4
Кришито
Доменико Кришито
90
6
Ломбертс
Николас Ломбертс
90
24
Гарай
Эсекьель Гарай
90
19
Смольников
Игорь Смольников
46
35
Данни
Данни
90
21
Хави Гарсия
Хави Гарсия
90
17
Шатов
Олег Шатов
90
28
Витсель
Аксель Витсель
22'
22'
90
7
Халк
Халк
5'
5'
85
23
Рондон
Хосе Саломон Рондон
75
Запасные
16
Малафеев
Вячеслав Малафеев
2
Анюков
Александр Анюков
13
Нету
Луиш Нету
10
Аршавин
Андрей Аршавин
5
Рязанцев
Александр Рязанцев
51
Могилевец
Павел Могилевец
11
Кержаков
Александр Кержаков