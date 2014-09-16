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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Монако
Монако
Моутинью 61
1:0
Матч завершен
Байер
Леверкузен
Лига чемпионов, 1 тур
Лига чемпионов,
1 тур
16 сент. 2014, 21:45 МСК
16.09.2014, 21:45 МСК
вторник
Павел Краловец
Павел Краловец
Главный Судья
Составы
Монако
мин
1
Субашич
Даниэль Субашич
90
6
Карвалью
Рикарду Карвалью
90
24
Раджи
Андреа Раджи
90
3
Курзава
Лайвен Курзава
90
28
Тулалан
Жереми Тулалан
90
8
Моутинью
Жоао Моутинью
61'
61'
90
22
Кондогбиа
Жоффри Кондогбиа
90
2
Фабиньо
Фабиньо
90
17
Феррейра-Карраско
Янник Феррейра-Карраско
86
10
Бербатов
Димитар Бербатов
90
11
Окампос
Лукас Окампос
57
Запасные
16
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
13
Уоллес
Уоллес
7
Дирар
Набиль Дирар
14
Бакайоко
Тьему Бакайоко
15
Силва
Бернарду Силва
18
Жермен
Валере Жермен
23
Марсьяль
Антони Марсьяль
Байер
мин
1
Лено
Бернд Лено
90
17
Бениш
Себастьян Бениш
90
5
Спахич
Эмир Спахич
90
21
Топрак
Омер Топрак
71
16
Йедвай
Тин Йедвай
65
27
Кастро
Гонсало Кастро
90
8
Бендер
Ларс Бендер
76
10
Чалханоглу
Хакан Чалханоглу
90
11
Кисслинг
Штефан Кисслинг
90
7
Сон
Хын-Мин Сон
90
38
Беллараби
Карим Беллараби
90
Запасные
25
Крешич
Дарио Крешич
26
Донати
Джулио Донати
18
Венделл
Венделл
3
Райнарц
Штефан Райнарц
35
Юрченко
Владлен Юрченко
15
Озтюнали
Левин Озтюнали
9
Дрмич
Йосип Дрмич