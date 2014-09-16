Матч завершен
Реал
Мадрид
Сухи 14
Бэйл 29
Роналду 30
Родригес 36
Бензема 78
5:1
Матч завершен
Базель
Базель
Гонсалес 38
Лига чемпионов, 1 тур

Лига чемпионов,

1 тур
16 сент. 2014, 21:45 МСК
16.09.2014, 21:45 МСК
вторник
Дамир Скомина
Дамир Скомина
Главный Судья
Составы
Реал
мин
1
Касильяс
Икер Касильяс
90
12
Марсело
Марсело
90
4
Рамос
Серхио Рамос
66
3
Пепе
Пепе
90
18
Начо
Начо
90
7
Роналду
Криштиану Роналду
30'
30'
90
8
Кроос
Тони Кроос
90
19
Модрич
Лука Модрич
75
10
Родригес
Хамес Родригес
36'
36'
90
11
Бэйл
Гарет Бэйл
29'
29'
90
9
Бензема
Карим Бензема
78'
78'
80
Запасные
13
Навас
Кейлор Навас
17
Арбелоа
Альваро Арбелоа
5
Коэнтрау
Фабиу Коэнтрау
2
Варан
Рафаэль Варан
23
Иско
Иско
24
Ильярраменди
Асьер Ильярраменди
14
Чичарито
Чичарито
Базель
мин
1
Вацлик
Томаш Вацлик
90
19
Сафари
Беранг Сафари
90
25
Самуэль
Вальтер Самуэль
63
25
Сухи
Марек Сухи
14'
14'
90
16
Шер
Фабиан Шер
90
34
Джака
Таулант Джака
90
20
Фрай
Фабиан Фрай
82
33
Эль-Ненни
Мохамед Эль-Ненни
90
7
Дзуффи
Лука Дзуффи
90
25
Гонсалес
Дерлис Гонсалес
38'
38'
90
9
Штреллер
Марко Штреллер
74
Запасные
18
Вайлати
Джермано Вайлати
27
Алийи
Насер Алийи
10
Дельгадо
Матиас Дельгадо
39
Калла
Давиде Калла
11
Гаши
Шкелзен Гаши
36
Эмболо
Брель Эмболо
8
Какитани
Йоширо Какитани