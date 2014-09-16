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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Балотелли 82
Джеррард 90
2:1
Матч завершен
Лудогорец
Разград
Абало 90
Лига чемпионов, 1 тур
Лига чемпионов,
1 тур
16 сент. 2014, 21:45 МСК
16.09.2014, 21:45 МСК
вторник
Матей Юг
Матей Юг
Главный Судья
Составы
Ливерпуль
мин
22
Миньоле
Симон Миньоле
90
18
Морено
Альберто Морено
90
17
Сахо
Мамаду Сахо
90
6
Ловрен
Деян Ловрен
90
19
Манкильо
Хавьер Манкильо
90
8
Джеррард
Стивен Джеррард
90'
90'
90
14
Хендерсон
Джордан Хендерсон
90
20
Лаллана
Адам Лаллана
67
10
Коутиньо
Филиппе Коутиньо
68
31
Стерлинг
Рахим Стерлинг
90
45
Балотелли
Марио Балотелли
82'
82'
90
Запасные
1
Джонс
Брэд Джонс
3
Энрике
Хосе Энрике
4
Туре
Коло Туре
21
Лейва
Лукас Лейва
30
Сусо
Сусо
29
Борини
Фабио Борини
9
Ламберт
Рики Ламберт
Лудогорец
мин
26
Борян
Милан Борян
90
27
Моци
Козмин Моци
90
25
Минев
Йордан Минев
90
7
Александров
Михаил Александров
90
15
Александров
Александар Александров
90
80
Кайсара
Жуниор Кайсара
90
12
Анисе
Анисе
90
18
Дьяков
Светослав Дьяков
85
84
Марселиньо
Марселиньо
90
9
Безьяк
Роман Безьяк
86
93
Мисиджан
Вирджил Мисиджан
72
Запасные
1
Господинов
Эмил Господинов
16
Ангуло
Брайан Ангуло
17
Абало
Дани Абало
90'
23
Златински
Христо Златински
8
Эшпинью
Фабиу Эшпинью
88
Вандерсон
Вандерсон
99
Юнес
Хамза Юнес