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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Ювентус
Турин
Тевес 59
Тевес 90
2:0
Матч завершен
Мальме
Мальме
Лига чемпионов, 1 тур
Лига чемпионов,
1 тур
16 сент. 2014, 21:45 МСК
16.09.2014, 21:45 МСК
вторник
Шимон Марциняк
Шимон Марциняк
Главный Судья
Составы
Ювентус
мин
1
Буффон
Джанлуиджи Буффон
90
33
Эвра
Патрис Эвра
90
3
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
90
4
Касерес
Мартин Касерес
90
19
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
90
26
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
90
8
Маркизио
Клаудио Маркизио
90
22
Асамоа
Квадво Асамоа
90
6
Погба
Поль Погба
90
10
Тевес
Карлос Тевес
59'
90'
59', 90'
90
14
Льоренте
Фернандо Льоренте
86
Запасные
30
Сторари
Марко Сторари
5
Огбонна
Анжело Огбонна
20
Падоин
Симоне Падоин
2
Ромуло
Ромуло
12
Джовинко
Себастьян Джовинко
9
Мората
Альваро Мората
11
Коман
Кингсли Коман
Мальме
мин
7
Эрикссон
Магнус Эрикссон
81
25
Ольсен
Робин Ольсен
90
4
Хеландер
Филип Хеландер
90
3
Тиннерхольм
Антон Тиннерхольм
90
21
Йоханссон
Эрик Йоханссон
90
32
Конате
Па Конате
90
8
Аду
Энох-Кофи Аду
90
6
Халсти
Маркус Халсти
90
33
Форсберг
Эмиль Форсберг
90
9
Розенберг
Маркус Розенберг
53
24
Телин
Исаак Телин
73
Запасные
27
Азинович
Златан Азинович
18
Хаммар
Юхан Хаммар
14
Кроон
Симон Кроон
15
Цибицки
Павел Цибицки
22
Назари
Амин Назари
31
Ракип
Эрдаль Ракип
26
Мехмети
Агон Мехмети