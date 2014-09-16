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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Олимпиакос
Пирей
Масуаку 13
Афеллай 31
Митроглу 73
3:2
Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Манджукич 38
Гризманн 86
Лига чемпионов, 1 тур
Лига чемпионов,
1 тур
16 сент. 2014, 21:45 МСК
16.09.2014, 21:45 МСК
вторник
Педру Проэнса
Педру Проэнса
Главный Судья
Составы
Олимпиакос
мин
16
Роберто
Роберто
90
22
Абидаль
Эрик Абидаль
90
2
Маниатис
Яннис Маниатис
90
3
Ботиа
Альберто Ботиа
90
14
Эльабделлауи
Омар Эльабделлауи
90
26
Масуаку
Артур Масуаку
13'
13'
90
10
Домингес
Алехандро Домингес
57
11
Касами
Пайтим Касами
84
5
Миливойевич
Лука Миливойевич
90
6
Афеллай
Ибрагим Афеллай
31'
31'
69
7
Митроглу
Костас Митроглу
73'
73'
90
Запасные
42
Медьери
Балаж Медьери
20
Яннулис
Константинос Яннулис
24
Авлонитис
Тассос Авлонитис
8
Ндинга
Дельвин Ндинга
19
Фустер
Давид Фустер
9
Дурмаз
Джимми Дурмаз
17
Диамантакос
Димитрис Диамантакос
Атлетико
мин
13
Облак
Ян Облак
90
15
Ансальди
Кристиан Ансальди
90
2
Годин
Диего Годин
90
23
Миранда
Жоао Миранда
90
20
Хуанфран
Хуанфран
90
14
Габи
Габи
56
10
Туран
Арда Туран
90
4
Суарес
Марио Суарес
75
6
Коке
Коке
90
8
Гарсия
Рауль Гарсия
66
9
Манджукич
Марио Манджукич
38'
38'
90
Запасные
1
Мойя
Мигель Анхель Мойя
0
Гамес
Хесус Гамес
24
Хименес
Хосе-Мария Хименес
5
Тиагу
Тиагу
17
Ньигес
Сауль Ньигес
22
Черчи
Алессио Черчи
7
Гризманн
Антуан Гризманн
86'