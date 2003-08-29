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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
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Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
0:0
Матч завершен
Динамо
Москва
РПЛ, 23 тур
РПЛ,
23 тур
Россия
29 авг. 2003, 23:00 МСК
29.08.2003, 23:00 МСК
пятница
Составы