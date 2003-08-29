Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
0:0
Матч завершен
Динамо
Москва
РПЛ, 23 тур

РПЛ,

23 тур

Россия
29 авг. 2003, 23:00 МСК
29.08.2003, 23:00 МСК
пятница
Составы