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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Краснодар
Краснодар
Жоаозиньо 71
Перейра 87
Ари 89
3:0
прошлый матч 0 : 1
Матч завершен
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Лига Европы, 4 раунд
Лига Европы,
4 раунд
28 авг. 2014, 19:00 МСК
28.08.2014, 19:00 МСК
четверг
Шимон Марциняк
Шимон Марциняк
Главный Судья
Составы
Краснодар
мин
31
Дикань
Андрей Дикань
90
17
Калешин
Виталий Калешин
90
6
Гранквист
Андреас Гранквист
90
27
Сигурдссон
Рагнар Сигурдссон
90
5
Енджейчик
Артур Енджейчик
90
22
Жоаозиньо
Жоаозиньо
71'
71'
90
8
Газинский
Юрий Газинский
64
10
Ахмедов
Одил Ахмедов
90
33
Перейра
Маурисио Перейра
87'
87'
90
11
Измайлов
Марат Измайлов
53
9
Ари
Ари
89'
89'
90
Запасные
88
Синицын
Андрей Синицын
21
Петров
Сергей Петров
4
Мартынович
Александр Мартынович
20
Быстров
Владимир Быстров
19
Аджинджал
Руслан Аджинджал
18
Лаборде
Рикардо Лаборде
14
Вандерсон
Вандерсон
Реал Сосьедад
мин
1
Рульи
Херонимо Рульи
84
24
де ла Белья
Альберто де ла Белья
90
4
Элустондо
Горка Элустондо
90
6
Мартинес
Иньиго Мартинес
90
20
Сальдуа
Хосеба Сальдуа
90
16
Каналес
Серхио Каналес
90
5
Бергара
Маркел Бергара
90
10
Прието
Хаби Прието
90
14
Пардо
Рубен Пардо
63
17
Зурутуса
Давид Зурутуса
79
9
Агиррече
Иманол Агиррече
90
Запасные
20
Зубикараи
Эно Зубикараи
17
Бершиче
Юри Бершиче
2
Мартинес
Карлос Мартинес
3
Гонсалес
Микель Гонсалес
29
Кастро
Гонсало Кастро
8
Гранеро
Эстебан Гранеро
11
Вела
Карлос Вела