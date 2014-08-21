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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Прието 71
1:0
прошлый матч 0 : 3
Матч завершен
Краснодар
Краснодар
Лига Европы, 4 раунд
Лига Европы,
4 раунд
21 авг. 2014, 21:30 МСК
21.08.2014, 21:30 МСК
четверг
Рудди Буке
Рудди Буке
Главный Судья
Составы
Реал Сосьедад
мин
13
Зубикараи
Эно Зубикараи
90
24
де ла Белья
Альберто де ла Белья
90
4
Элустондо
Горка Элустондо
90
6
Мартинес
Иньиго Мартинес
90
20
Сальдуа
Хосеба Сальдуа
90
16
Каналес
Серхио Каналес
90
5
Бергара
Маркел Бергара
90
10
Прието
Хаби Прието
71'
71'
90
14
Пардо
Рубен Пардо
68
18
Кастро
Гонсало Кастро
68
9
Агиррече
Иманол Агиррече
75
Запасные
1
Рульи
Херонимо Рульи
2
Мартинес
Карлос Мартинес
3
Гонсалес
Микель Гонсалес
8
Гранеро
Эстебан Гранеро
17
Зурутуса
Давид Зурутуса
29
Эрвияс
Пабло Эрвияс
11
Вела
Карлос Вела
Краснодар
мин
31
Дикань
Андрей Дикань
90
98
Петров
Сергей Петров
90
6
Гранквист
Андреас Гранквист
90
27
Сигурдссон
Рагнар Сигурдссон
90
5
Енджейчик
Артур Енджейчик
90
22
Жоаозиньо
Жоаозиньо
80
8
Газинский
Юрий Газинский
90
10
Ахмедов
Одил Ахмедов
90
33
Перейра
Маурисио Перейра
79
11
Измайлов
Марат Измайлов
90
9
Ари
Ари
59
Запасные
88
Синицын
Андрей Синицын
4
Мартынович
Александр Мартынович
18
Быстров
Владимир Быстров
20
Аджинджал
Руслан Аджинджал
19
Бурмистров
Никита Бурмистров
21
Лаборде
Рикардо Лаборде
14
Вандерсон
Вандерсон