Матч завершен
Заря
Луганск
1:1
прошлый матч 3 : 4
Матч завершен
Фейеноорд
Роттердам
Лига Европы, 4 раунд

Лига Европы,

4 раунд
21 авг. 2014, 20:45 МСК
21.08.2014, 20:45 МСК
четверг
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