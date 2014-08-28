Матч завершен
Фейеноорд
Роттердам
4:3
прошлый матч 1 : 1
Матч завершен
Заря
Луганск
Лига Европы, 4 раунд

Лига Европы,

4 раунд
28 авг. 2014, 21:00 МСК
28.08.2014, 21:00 МСК
четверг
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