Матч завершен
ПСВ
Эйндховен
1:0
прошлый матч 2 : 0
Матч завершен
Шахтер
Солигорск
Лига Европы, 4 раунд

Лига Европы,

4 раунд
21 авг. 2014, 19:45 МСК
21.08.2014, 19:45 МСК
четверг
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