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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Трабзонспор
Трабзон
Меджани 37
Кардосо 73
2:0
прошлый матч 0 : 0
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
Лига Европы, 4 раунд
Лига Европы,
4 раунд
21 авг. 2014, 21:00 МСК
21.08.2014, 21:00 МСК
четверг
Гедиминас Мажейка
Гедиминас Мажейка
Главный Судья
Составы
Трабзонспор
мин
1
Киврак
Онур Реджер Киврак
90
77
Низам
Муса Низам
90
22
Юмлу
Мустафа Юмлу
90
21
Белкалем
Эссаид Белкалем
90
3
Босингва
Жозе Босингва
90
32
Эрдоган
Юсуф Эрдоган
67
6
Меджани
Карл Меджани
37'
37'
90
11
Констан
Кевин Констан
77
8
Айдогду
Сонер Айдогду
90
9
Йилмаз
Сефа Йилмаз
90
7
Кардосо
Оскар Кардосо
73'
73'
84
Запасные
26
Озтюрк
Фатих Озтюрк
4
Демир
Айкут Демир
38
Дурсун
Салих Дурсун
68
Доган
Исхак Доган
66
Атик
Фатих Атик
18
Йилмаз
Дениз Йилмаз
17
Карадениз
Гекхан Карадениз
Ростов
мин
1
Плетикоса
Стипе Плетикоса
90
19
Милич
Хрвойе Милич
90
5
Дьяков
Виталий Дьяков
90
77
Баштуш
Баштуш
90
20
Горо
Горо
90
4
Торбинский
Дмитрий Торбинский
90
7
Григорьев
Максим Григорьев
64
84
Гацкан
Александр Гацкан
90
2
Калачев
Тимофей Калачев
90
14
Полоз
Дмитрий Полоз
68
9
Канга
Каку Гуелор Канга
90
Запасные
35
Джанаев
Сослан Джанаев
15
Бордачев
Максим Бордачев
3
Абазов
Руслан Абазов
55
Ксулу
Сиянда Ксулу
18
Фатуллаев
Азим Фатуллаев
8
Думбия
Мусса Думбия
11
Бухаров
Александр Бухаров