Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
3:0
прошлый матч 2 : 1
Матч завершен
АЕЛ
Лимасcол
Лига Европы, 4 раунд

Лига Европы,

4 раунд
28 авг. 2014, 21:45 МСК
28.08.2014, 21:45 МСК
четверг
Составы