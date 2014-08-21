Матч завершен
АЕЛ
Лимасcол
1:2
прошлый матч 0 : 3
Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
Лига Европы, 4 раунд

Лига Европы,

4 раунд
21 авг. 2014, 19:00 МСК
21.08.2014, 19:00 МСК
четверг
Составы