Матч завершен
Дебрецен
Дебрецен
0:0
прошлый матч 1 : 3
Матч завершен
Янг Бойз
Берн
Лига Европы, 4 раунд

Лига Европы,

4 раунд
28 авг. 2014, 21:30 МСК
28.08.2014, 21:30 МСК
четверг
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