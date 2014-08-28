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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Локомотив
Москва
Павлюченко 84
1:4
прошлый матч 1 : 1
Матч завершен
Аполлон
Лимассол
Режек 20
Папулис 51
Тюрам 77
Лопес 82
Лига Европы, 4 раунд
Лига Европы,
4 раунд
28 авг. 2014, 18:00 МСК
28.08.2014, 18:00 МСК
четверг
Стефан Юханнессон
Стефан Юханнессон
Главный Судья
Составы
Локомотив
мин
1
Гилерме
Гилерме
90
75
Серасхов
Александр Серасхов
90
28
Дюрица
Ян Дюрица
90
14
Чорлука
Ведран Чорлука
90
5
Пейчинович
Неманья Пейчинович
90
7
Майкон
Майкон
90
23
Тарасов
Дмитрий Тарасов
90
49
Шишкин
Роман Шишкин
90
4
Фернандеш
Мануэль Фернандеш
53
3
Касаев
Алан Касаев
66
21
Ниасс
Умар Ниасс
53
Запасные
81
Абаев
Илья Абаев
17
Михалик
Тарас Михалик
19
Самедов
Александр Самедов
77
Ткачев
Сергей Ткачев
59
Миранчук
Алексей Миранчук
9
Павлюченко
Роман Павлюченко
84'
33
Н'Дойе
Даме Н'Дойе
Аполлон
мин
83
Вале
Бруну Вале
90
88
Робер
Бертран Робер
90
50
Паулу
Жоау Паулу
90
16
Меркис
Георгис Меркис
90
28
Стиляну
Мариос Стиляну
90
10
Сангой
Гастон Сангой
90
6
Гульон
Маркос Гульон
85
56
Амдани
Рашид Амдани
90
14
Мерием
Камиль Мерием
63
26
Папулис
Фотис Папулис
51'
51'
79
11
Режек
Ян Режек
20'
20'
90
Запасные
23
Хиди
Исли Хиди
2
Мюлдер
Дастли Мюлдер
88
Василиу
Гиоргос Василиу
27
Хараламбус
Ангелис Хараламбус
8
Григоре
Штефан Григоре
17
Лопес
Уго Лопес
82'
19
Гуе Гнеки
Абрахам Гуе Гнеки
9
Тюрам
Тюрам
77'