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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Аполлон
Лимассол
Гуе Гнеки 80
1:1
прошлый матч 4 : 1
Матч завершен
Локомотив
Москва
Касаев 39
Лига Европы, 4 раунд
Лига Европы,
4 раунд
21 авг. 2014, 20:30 МСК
21.08.2014, 20:30 МСК
четверг
Иван Бебек
Иван Бебек
Главный Судья
Составы
Аполлон
мин
83
Вале
Бруну Вале
90
88
Василиу
Гиоргос Василиу
79
50
Паулу
Жоау Паулу
90
16
Меркис
Георгис Меркис
90
28
Стиляну
Мариос Стиляну
69
20
Робер
Бертран Робер
90
6
Гульон
Маркос Гульон
90
56
Амдани
Рашид Амдани
90
14
Мерием
Камиль Мерием
69
26
Папулис
Фотис Папулис
90
19
Гуе Гнеки
Абрахам Гуе Гнеки
80'
80'
90
Запасные
23
Хиди
Исли Хиди
2
Мюлдер
Дастли Мюлдер
27
Хараламбус
Ангелис Хараламбус
11
Режек
Ян Режек
17
Лопес
Уго Лопес
9
Тюрам
Тюрам
Локомотив
мин
1
Гилерме
Гилерме
90
29
Денисов
Виталий Денисов
90
28
Дюрица
Ян Дюрица
90
14
Чорлука
Ведран Чорлука
90
49
Шишкин
Роман Шишкин
90
3
Касаев
Алан Касаев
39'
39'
61
23
Тарасов
Дмитрий Тарасов
65
26
Тигорев
Ян Тигорев
90
4
Фернандеш
Мануэль Фернандеш
90
19
Самедов
Александр Самедов
90
21
Ниасс
Умар Ниасс
46
Запасные
81
Абаев
Илья Абаев
17
Михалик
Тарас Михалик
5
Пейчинович
Неманья Пейчинович
59
Миранчук
Алексей Миранчук
9
Павлюченко
Роман Павлюченко
4
Н'Дойе
Даме Н'Дойе
7
Майкон
Майкон