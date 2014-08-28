Матч завершен
Шериф
Тирасполь
0:3
прошлый матч 0 : 1
Матч завершен
Риека
Риека
Лига Европы, 4 раунд

Лига Европы,

4 раунд
28 авг. 2014, 20:00 МСК
28.08.2014, 20:00 МСК
четверг
Составы