Матч завершен
Риека
Риека
1:0
прошлый матч 3 : 0
Матч завершен
Шериф
Тирасполь
Лига Европы, 4 раунд

Лига Европы,

4 раунд
21 авг. 2014, 22:15 МСК
21.08.2014, 22:15 МСК
четверг
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