Матч завершен
Партизан
Белград
3:2
прошлый матч 2 : 1
Матч завершен
Нефтчи
Баку
Лига Европы, 4 раунд

Лига Европы,

4 раунд
21 авг. 2014, 21:15 МСК
21.08.2014, 21:15 МСК
четверг
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