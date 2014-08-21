Матч завершен
Астана
Нур-Султан
0:3
прошлый матч 0 : 4
Матч завершен
Вильярреал
Вильярреал
Лига Европы, 4 раунд

Лига Европы,

4 раунд
21 авг. 2014, 18:00 МСК
21.08.2014, 18:00 МСК
четверг
Составы