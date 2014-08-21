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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
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Матч завершен
Астана
Нур-Султан
0:3
прошлый матч 0 : 4
Матч завершен
Вильярреал
Вильярреал
Лига Европы, 4 раунд
Лига Европы,
4 раунд
21 авг. 2014, 18:00 МСК
21.08.2014, 18:00 МСК
четверг
Составы