Матч завершен
Боруссия
Менхенгладбах
7:0
прошлый матч 3 : 2
Матч завершен
Сараево
Сараево
Лига Европы, 4 раунд

Лига Европы,

4 раунд
28 авг. 2014, 21:45 МСК
28.08.2014, 21:45 МСК
четверг
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