Матч завершен
Сараево
Сараево
2:3
прошлый матч 0 : 7
Матч завершен
Боруссия
Менхенгладбах
Лига Европы, 4 раунд

Лига Европы,

4 раунд
21 авг. 2014, 21:45 МСК
21.08.2014, 21:45 МСК
четверг
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