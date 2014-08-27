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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Лудогорец
Разград
Вандерсон 90
1:0
( 6 : 5)
прошлый матч 0 : 1
Матч завершен
Стяуа
Бухарест
Лига чемпионов, 4 раунд
Лига чемпионов,
4 раунд
27 авг. 2014, 21:45 МСК
27.08.2014, 21:45 МСК
среда
Альберто Ундиано Мальенко
Альберто Ундиано Мальенко
Главный Судья
Составы
Лудогорец
мин
21
Стоянов
Владислав Стоянов
90
8
Эшпинью
Фабиу Эшпинью
90
25
Минев
Йордан Минев
90
7
Александров
Михаил Александров
77
27
Моци
Козмин Моци
90
55
Терзиев
Георги Терзиев
90
80
Кайсара
Жуниор Кайсара
90
18
Дьяков
Светослав Дьяков
90
84
Марселиньо
Марселиньо
90
9
Безьяк
Роман Безьяк
77
93
Мисиджан
Вирджил Мисиджан
85
Запасные
91
Цворович
Иван Цворович
20
Чоко
Чоко
12
Анисе
Анисе
17
Абало
Дани Абало
23
Златински
Христо Златински
88
Вандерсон
Вандерсон
90'
99
Юнес
Хамза Юнес
Стяуа
мин
21
Бреевелд
Никандро Бреевелд
90
24
Арлаускис
Гедрюс Арлаускис
90
14
Латовлевич
Ясмин Латовлевич
67
4
Шукала
Лукаш Шукала
90
33
Варела
Фернандо Варела
90
2
Рыпэ
Корнел Рыпэ
90
10
Тэнасе
Кристиан Тэнасе
5
11
Препелицэ
Андрей Препелицэ
90
18
Сынмэртян
Лучан Сынмэртян
83
77
Попа
Адриан Попа
90
28
Кешеру
Клаудиу Кешеру
90
Запасные
95
Кожокару
Валентин Кожокару
8
Филип
Лучан Филип
26
Нягу
Ионуц Нягу
22
Пырвулеску
Пауль Пырвулеску
12
Станчу
Николае Станчу
97
Вылчану
Роберт Вылчану
9
Янку
Габриэл Янку