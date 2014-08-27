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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Арсенал
Лондон
Санчес 45
1:0
прошлый матч 0 : 0
Матч завершен
Бешикташ
Стамбул
Лига чемпионов, 4 раунд
Лига чемпионов,
4 раунд
27 авг. 2014, 21:45 МСК
27.08.2014, 21:45 МСК
среда
Педру Проэнса
Педру Проэнса
Главный Судья
Составы
Арсенал
мин
1
Щесны
Войцех Щесны
90
18
Монреаль
Начо Монреаль
90
4
Мертезакер
Пер Мертезакер
90
6
Косиельни
Лоран Косиельни
90
2
Дебюши
Матье Дебюши
90
11
Озил
Месут Озил
76
20
Фламини
Матье Фламини
90
19
Касорла
Санти Касорла
90
10
Уилшир
Джек Уилшир
90
15
Окслэд-Чемберлен
Алекс Окслэд-Чемберлен
90
17
Санчес
Алексис Санчес
45'
45'
90
Запасные
50
Мартинес
Эмилиано Мартинес
21
Чамберс
Калум Чамберс
7
Росицки
Томаш Росицки
34
Коклен
Франсис Коклен
9
Подольски
Лукас Подольски
22
Саного
Яя Саного
28
Кэмпбелл
Хоэль Кэмпбелл
Бешикташ
мин
29
Зенгин
Толга Зенгин
90
31
Мотта
Рамон Мотта
90
22
Гулум
Эрсан Гулум
90
19
Франко
Педро Франко
90
3
Кейбаши
Исмаил Кейбаши
90
11
Пектемек
Мустафа Пектемек
87
13
Хатчинсон
Атиба Хатчинсон
90
8
Кавлак
Вели Кавлак
78
15
Озякуп
Огужан Озякуп
90
10
Шахан
Олкай Шахан
60
9
Ба
Демба Ба
90
Запасные
1
Генен
Дженк Генен
6
Сивок
Томаш Сивок
2
Куртулуш
Сердар Куртулуш
20
Уйсал
Неджип Уйсал
7
Торе
Гекхан Торе
21
Фрей
Керим Фрей
23
Тосун
Дженк Тосун