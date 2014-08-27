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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Байер
Леверкузен
Сон 2
Чалханоглу 7
Кисслинг 31
Кисслинг 66
4:0
прошлый матч 3 : 2
Матч завершен
Копенгаген
Копенгаген
Лига чемпионов, 4 раунд
Лига чемпионов,
4 раунд
27 авг. 2014, 21:45 МСК
27.08.2014, 21:45 МСК
среда
Марк Клаттенбург
Марк Клаттенбург
Главный Судья
Составы
Байер
мин
1
Лено
Бернд Лено
90
17
Бениш
Себастьян Бениш
90
5
Спахич
Эмир Спахич
90
21
Топрак
Омер Топрак
54
16
Йедвай
Тин Йедвай
90
6
Рольфес
Симон Рольфес
65
27
Кастро
Гонсало Кастро
90
10
Чалханоглу
Хакан Чалханоглу
7'
7'
90
11
Кисслинг
Штефан Кисслинг
66'
31'
66'
31'
73
7
Сон
Хын-Мин Сон
2'
2'
90
38
Беллараби
Карим Беллараби
90
Запасные
25
Крешич
Дарио Крешич
14
Пападопулос
Кирякос Пападопулос
18
Венделл
Венделл
3
Райнарц
Штефан Райнарц
15
Озтюнали
Левин Озтюнали
9
Дрмич
Йосип Дрмич
19
Брандт
Юлиан Брандт
Копенгаген
мин
1
Андерсен
Стефан Андерсен
90
15
Антонссон
Микаэль Антонссон
90
25
Йоргенсен Занка
Матиас Йоргенсен Занка
90
3
Бенгтссон
Пьерр Бенгтссон
90
2
Хогли
Том Хогли
90
8
Делэни
Томас Делэни
90
6
Клаудемир
Клаудемир
90
9
Кадрии
Башким Кадрии
90
24
Туту
Юссеф Туту
58
11
Корнелиус
Андреас Корнелиус
46
32
Аманкваа
Данни Аманкваа
75
Запасные
21
Виланд
Йохан Виланд
4
Нильссон
Пер Нильссон
19
Гисласон
Рюрик Гисласон
36
Хендрикссон
Брандур Хендрикссон
23
Пурье
Марвин Пурье
22
Де Риддер
Стив Де Риддер
33
Фельфель
Йонес Фельфель