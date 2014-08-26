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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Рондон 30
Халк 54
Халк 58
3:0
прошлый матч 1 : 0
Матч завершен
Стандард
Льеж
Лига чемпионов, 4 раунд
Лига чемпионов,
4 раунд
26 авг. 2014, 19:00 МСК
26.08.2014, 19:00 МСК
вторник
Джанлука Рокки
Джанлука Рокки
Главный Судья
Составы
Зенит
мин
1
Лодыгин
Юрий Лодыгин
90
4
Кришито
Доменико Кришито
90
6
Ломбертс
Николас Ломбертс
90
24
Гарай
Эсекьель Гарай
90
19
Смольников
Игорь Смольников
90
17
Шатов
Олег Шатов
83
20
Файзулин
Виктор Файзулин
90
28
Витсель
Аксель Витсель
90
35
Данни
Данни
90
7
Халк
Халк
58'
54'
58'
54'
90
23
Рондон
Хосе Саломон Рондон
30'
30'
46
Запасные
51
Рудаков
Максим Рудаков
2
Анюков
Александр Анюков
13
Нету
Луиш Нету
10
Аршавин
Андрей Аршавин
44
Тимощук
Анатолий Тимощук
99
Соловьев
Иван Соловьев
11
Кержаков
Александр Кержаков
Стандард
мин
1
Кавашима
Эиджи Кавашима
90
37
ван Дамм
Йелле ван Дамм
90
4
Фати
Рикардо Фати
90
5
Тейшейра
Жорже Тейшейра
90
6
Киман
Лоран Киман
90
63
Муджанги-Биа
Джеффри Муджанги-Биа
59
23
Требель
Адриан Требель
90
25
Луи
Джефф Луи
69
10
Де Камарго
Игор Де Камарго
90
40
М'Поку
Поль-Жозе М'Поку
90
32
Уотт
Тони Уотт
58
Запасные
16
Тюрам-Ульен
Йоанн Тюрам-Ульен
66
Милец
Мартин Милец
36
Арсланаджич
Дино Арсланаджич
30
Ммаэ
Сами Ммаэ
42
Айдаревич
Астрит Айдаревич
14
Оно
Юджи Оно
18
Мбомбо
Яннис Мбомбо