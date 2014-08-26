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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
БАТЭ
Борисов
Гордейчук 41
Кривец 84
Родионов 85
3:0
прошлый матч 1 : 1
Матч завершен
Слован
Братислава
Лига чемпионов, 4 раунд
Лига чемпионов,
4 раунд
26 авг. 2014, 21:45 МСК
26.08.2014, 21:45 МСК
вторник
Вольфганг Штарк
Вольфганг Штарк
Главный Судья
Составы
БАТЭ
мин
16
Черник
Сергей Черник
90
21
Филипенко
Егор Филипенко
90
33
Поляков
Денис Поляков
90
22
Младенович
Филип Младенович
90
14
Хагуш
Анри Хагуш
90
2
Лихтарович
Дмитрий Лихтарович
61
8
Володько
Александр Володько
90
10
Кривец
Сергей Кривец
84'
84'
90
23
Олехнович
Эдгар Олехнович
90
62
Гордейчук
Михаил Гордейчук
41'
41'
68
20
Родионов
Виталий Родионов
85'
85'
87
Запасные
30
Малиньш
Герман Малиньш
55
Тубич
Неманья Тубич
42
Володько
Максим Володько
77
Яковлев
Андрей Яковлев
9
Алексиевич
Илья Алексиевич
7
Карницкий
Александр Карницкий
13
Сигневич
Николай Сигневич
Слован
мин
1
Перниш
Душан Перниш
90
4
Чикош
Эрик Чикош
90
21
Колчак
Кристиан Колчак
90
9
Галенар
Юрай Галенар
90
14
Яблонски
Томаш Яблонски
90
20
Сума
Сейдуба Сума
90
6
Форжт
Павел Форжт
62
26
Гудак
Давид Гудак
90
16
Горосито
Николас Горосито
90
10
Жофчак
Игор Жофчак
46
8
Грендель
Эрик Грендель
83
Запасные
22
Полачек
Мартин Полачек
18
Багайоко
Мамаду Багайоко
3
Ниняй
Бранислав Ниняй
17
Штефаник
Самуэль Штефаник
12
Месарош
Карол Месарош
33
Виттек
Роберт Виттек
77
Пелтье
Лестер Пелтье