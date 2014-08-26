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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Порту
Порту
Браими 49
Мартинес 69
2:0
прошлый матч 1 : 0
Матч завершен
Лилль
Лилль
Лига чемпионов, 4 раунд
Лига чемпионов,
4 раунд
26 авг. 2014, 21:45 МСК
26.08.2014, 21:45 МСК
вторник
Свейн Моэн
Свейн Моэн
Главный Судья
Составы
Порту
мин
12
Фабиано
Фабиано
90
4
Майкон
Майкон
90
3
Мартинс-Инди
Бруно Мартинс-Инди
90
26
Сандро
Алекс Сандро
39
2
Данило
Данило
90
8
Браими
Ясин Браими
49'
49'
90
30
Торрес
Оливер Торрес
90
16
Эррера
Эктор Эррера
90
6
Каземиро
Каземиро
84
36
Рубен Невеш
Рубен Невеш
62
9
Мартинес
Джексон Мартинес
69'
69'
90
Запасные
25
Андрес
Андрес
13
Рейес
Диего Рейес
21
Перейра
Рикарду Перейра
10
Кинтеро
Хуан Кинтеро
15
Эвандро
Эвандро
7
Куарежма
Рикарду Куарежма
18
Адриан
Адриан
Лилль
мин
1
Эньяма
Винсент Эньяма
90
18
Берья
Франк Берья
90
2
Корчиа
Себастьен Корчиа
71
22
Розегнал
Давид Розегнал
90
14
Кьер
Симон Кьер
90
23
Суаре
Папе Суаре
90
4
Бальмон
Флоран Бальмон
90
24
Мавуба
Рио Мавуба
90
5
Гуйе
Идрисса Гуйе
77
26
Ру
Нолан Ру
67
27
Ориги
Дивок Ориги
90
Запасные
16
Элана
Стив Элана
13
Сумаоро
Адама Сумаоро
15
Сидибе
Джибриль Сидибе
17
Лопеш
Рони Лопеш
6
Делаплас
Жонатан Делаплас
9
Роделен
Ронни Роделен
20
Мендес
Райан Мендес