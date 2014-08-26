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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Селтик
Глазго
0:1
прошлый матч 1 : 1
Матч завершен
Марибор
Марибор
Таварес 75
Лига чемпионов, 4 раунд
Лига чемпионов,
4 раунд
26 авг. 2014, 21:45 МСК
26.08.2014, 21:45 МСК
вторник
Виктор Кашшаи
Виктор Кашшаи
Главный Судья
Составы
Селтик
мин
26
Гордон
Крейг Гордон
90
23
Лустиг
Микаэль Лустиг
72
3
Исагирре
Эмилио Исагирре
90
5
ван Дейк
Вирджил ван Дейк
90
21
Малгрю
Чарли Малгрю
90
4
Эмброуз
Эфе Эмброуз
90
33
Каял
Бирам Каял
46
42
МакГрегор
Каллум МакГрегор
90
25
Йохансен
Стефан Йохансен
90
10
Стоукс
Энтони Стоукс
90
16
Бергет
Жо Инге Бергет
66
Запасные
24
Залушка
Лукаш Залушка
2
Мэтьюз
Адам Мэтьюз
22
Денайе
Джейсон Денайе
6
Биттон
Нир Биттон
15
Коммонс
Крис Коммонс
28
Гриффитс
Ли Гриффитс
11
Бурригтер
Дерк Бурригтер
Марибор
мин
33
Ханданович
Ясмин Ханданович
90
4
Шулер
Марко Шулер
90
28
Вилер
Митя Вилер
90
26
Райчевич
Александар Райчевич
90
70
Мертель
Алеш Мертель
90
5
Филипович
Желько Филипович
90
22
Вршич
Даре Вршич
83
30
Стоянович
Петар Стоянович
90
10
Ибраими
Агим Ибраими
90
9
Таварес
Маркос Таварес
75'
75'
90
14
Менди
Жан-Филипп Менди
90
Запасные
1
Котман
Альяж Котман
7
Меяч
Алеш Меяч
44
Аргус
Аргус
39
Богар
Дамьян Богар
21
Дервишевич
Амир Дервишевич
8
Солелих
Сантьяго Солелих
11
Захович
Лука Захович