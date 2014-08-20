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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Марибор
Марибор
Богар 14
1:1
прошлый матч 1 : 0
Матч завершен
Селтик
Глазго
МакГрегор 6
Лига чемпионов, 4 раунд
Лига чемпионов,
4 раунд
20 авг. 2014, 21:45 МСК
20.08.2014, 21:45 МСК
среда
Павел Краловец
Павел Краловец
Главный Судья
Составы
Марибор
мин
33
Ханданович
Ясмин Ханданович
90
4
Шулер
Марко Шулер
90
28
Вилер
Митя Вилер
90
26
Райчевич
Александар Райчевич
90
5
Филипович
Желько Филипович
90
22
Вршич
Даре Вршич
73
39
Богар
Дамьян Богар
14'
14'
79
21
Дервишевич
Амир Дервишевич
81
30
Стоянович
Петар Стоянович
90
10
Ибраими
Агим Ибраими
90
9
Таварес
Маркос Таварес
90
Запасные
1
Котман
Альяж Котман
7
Меяч
Алеш Меяч
44
Аргус
Аргус
70
Мертель
Алеш Мертель
8
Солелих
Сантьяго Солелих
14
Менди
Жан-Филипп Менди
11
Захович
Лука Захович
Селтик
мин
26
Гордон
Крейг Гордон
90
23
Лустиг
Микаэль Лустиг
90
3
Исагирре
Эмилио Исагирре
90
5
ван Дейк
Вирджил ван Дейк
90
21
Малгрю
Чарли Малгрю
90
22
Денайе
Джейсон Денайе
90
33
Каял
Бирам Каял
87
42
МакГрегор
Каллум МакГрегор
6'
6'
90
25
Йохансен
Стефан Йохансен
90
10
Стоукс
Энтони Стоукс
80
16
Бергет
Жо Инге Бергет
73
Запасные
24
Залушка
Лукаш Залушка
4
Эмброуз
Эфе Эмброуз
6
Биттон
Нир Биттон
15
Коммонс
Крис Коммонс
53
Хендерсон
Лиам Хендерсон
20
Пукки
Теему Пукки
28
Гриффитс
Ли Гриффитс