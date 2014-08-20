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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Слован
Братислава
Виттек 80
1:1
прошлый матч 0 : 3
Матч завершен
БАТЭ
Борисов
Яблонски 44
Лига чемпионов, 4 раунд
Лига чемпионов,
4 раунд
20 авг. 2014, 21:45 МСК
20.08.2014, 21:45 МСК
среда
Олегариу Бенкеренса
Олегариу Бенкеренса
Главный Судья
Составы
Слован
мин
1
Перниш
Душан Перниш
90
4
Чикош
Эрик Чикош
90
14
Яблонски
Томаш Яблонски
44'
44'
90
20
Сума
Сейдуба Сума
90
6
Форжт
Павел Форжт
72
26
Гудак
Давид Гудак
90
16
Горосито
Николас Горосито
90
10
Жофчак
Игор Жофчак
59
11
Милинкович
Марко Милинкович
90
8
Грендель
Эрик Грендель
90
17
Штефаник
Самуэль Штефаник
46
Запасные
22
Полачек
Мартин Полачек
3
Ниняй
Бранислав Ниняй
81
Лашик
Рихард Лашик
12
Месарош
Карол Месарош
33
Виттек
Роберт Виттек
80'
9
Галенар
Юрай Галенар
77
Пелтье
Лестер Пелтье
БАТЭ
мин
16
Черник
Сергей Черник
90
21
Филипенко
Егор Филипенко
90
33
Поляков
Денис Поляков
90
22
Младенович
Филип Младенович
90
14
Хагуш
Анри Хагуш
90
2
Лихтарович
Дмитрий Лихтарович
68
8
Володько
Александр Володько
90
10
Кривец
Сергей Кривец
90
23
Олехнович
Эдгар Олехнович
90
62
Гордейчук
Михаил Гордейчук
90
20
Родионов
Виталий Родионов
87
Запасные
30
Малиньш
Герман Малиньш
55
Тубич
Неманья Тубич
42
Володько
Максим Володько
77
Яковлев
Андрей Яковлев
9
Алексиевич
Илья Алексиевич
7
Карницкий
Александр Карницкий
13
Сигневич
Николай Сигневич