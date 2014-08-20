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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Лилль
Лилль
0:1
прошлый матч 0 : 2
Матч завершен
Порту
Порту
Эррера 61
Лига чемпионов, 4 раунд
Лига чемпионов,
4 раунд
20 авг. 2014, 21:45 МСК
20.08.2014, 21:45 МСК
среда
Бьорн Куйперс
Бьорн Куйперс
Главный Судья
Составы
Лилль
мин
1
Эньяма
Винсент Эньяма
90
18
Берья
Франк Берья
90
25
Баша
Марко Баша
90
2
Корчиа
Себастьен Корчиа
90
14
Кьер
Симон Кьер
90
23
Суаре
Папе Суаре
90
4
Бальмон
Флоран Бальмон
62
24
Мавуба
Рио Мавуба
90
5
Гуйе
Идрисса Гуйе
90
8
Калу
Саломон Калу
76
27
Ориги
Дивок Ориги
71
Запасные
16
Элана
Стив Элана
22
Розегнал
Давид Розегнал
17
Лопеш
Рони Лопеш
6
Делаплас
Жонатан Делаплас
9
Роделен
Ронни Роделен
26
Ру
Нолан Ру
20
Мендес
Райан Мендес
Порту
мин
12
Фабиано
Фабиано
90
4
Майкон
Майкон
90
3
Мартинс-Инди
Бруно Мартинс-Инди
90
26
Сандро
Алекс Сандро
90
2
Данило
Данило
90
8
Браими
Ясин Браими
60
30
Торрес
Оливер Торрес
89
16
Эррера
Эктор Эррера
61'
61'
90
6
Каземиро
Каземиро
90
36
Рубен Невеш
Рубен Невеш
74
9
Мартинес
Джексон Мартинес
90
Запасные
25
Андрес
Андрес
13
Рейес
Диего Рейес
21
Перейра
Рикарду Перейра
15
Эвандро
Эвандро
7
Куарежма
Рикарду Куарежма
18
Адриан
Адриан
11
Тельо
Кристиан Тельо