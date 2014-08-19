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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Копенгаген
Копенгаген
Йоргенсен Занка 9
Амарти 13
2:3
прошлый матч 0 : 4
Матч завершен
Байер
Леверкузен
Кисслинг 5
Беллараби 31
Сон 42
Лига чемпионов, 4 раунд
Лига чемпионов,
4 раунд
19 авг. 2014, 21:45 МСК
19.08.2014, 21:45 МСК
вторник
Карлос Веласко Карбальо
Карлос Веласко Карбальо
Главный Судья
Составы
Копенгаген
мин
1
Андерсен
Стефан Андерсен
90
4
Нильссон
Пер Нильссон
90
25
Йоргенсен Занка
Матиас Йоргенсен Занка
9'
9'
90
3
Бенгтссон
Пьерр Бенгтссон
90
2
Хогли
Том Хогли
90
8
Делэни
Томас Делэни
90
6
Клаудемир
Клаудемир
53
9
Кадрии
Башким Кадрии
90
18
Амарти
Даниэль Амарти
13'
13'
90
11
Корнелиус
Андреас Корнелиус
90
32
Аманкваа
Данни Аманкваа
90
Запасные
21
Виланд
Йохан Виланд
15
Антонссон
Микаэль Антонссон
7
Муссис
Франко Муссис
36
Хендрикссон
Брандур Хендрикссон
23
Пурье
Марвин Пурье
22
Де Риддер
Стив Де Риддер
33
Фельфель
Йонес Фельфель
Байер
мин
1
Лено
Бернд Лено
90
17
Бениш
Себастьян Бениш
90
5
Спахич
Эмир Спахич
90
21
Топрак
Омер Топрак
90
26
Донати
Джулио Донати
46
6
Рольфес
Симон Рольфес
90
27
Кастро
Гонсало Кастро
90
10
Чалханоглу
Хакан Чалханоглу
88
11
Кисслинг
Штефан Кисслинг
5'
5'
90
7
Сон
Хын-Мин Сон
42'
42'
90
38
Беллараби
Карим Беллараби
31'
31'
83
Запасные
25
Крешич
Дарио Крешич
33
Йедвай
Тин Йедвай
18
Венделл
Венделл
3
Райнарц
Штефан Райнарц
15
Озтюнали
Левин Озтюнали
9
Дрмич
Йосип Дрмич
19
Брандт
Юлиан Брандт