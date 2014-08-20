Матч завершен
Стандард
Льеж
0:1
прошлый матч 0 : 3
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Шатов 16
Лига чемпионов, 4 раунд

Лига чемпионов,

4 раунд
20 авг. 2014, 21:45 МСК
20.08.2014, 21:45 МСК
среда
Крейг Александер Томсон
Крейг Александер Томсон
Главный Судья
Составы
Стандард
мин
1
Кавашима
Эиджи Кавашима
90
37
ван Дамм
Йелле ван Дамм
90
5
Тейшейра
Жорже Тейшейра
90
36
Арсланаджич
Дино Арсланаджич
90
6
Киман
Лоран Киман
90
67
Луманза
Тортоль Луманза
71
4
Фати
Рикардо Фати
90
25
Луи
Джефф Луи
90
10
Де Камарго
Игор Де Камарго
90
40
М'Поку
Поль-Жозе М'Поку
90
32
Уотт
Тони Уотт
64
Запасные
16
Тюрам-Ульен
Йоанн Тюрам-Ульен
24
Фьоре
Корентин Фьоре
30
Ммаэ
Сами Ммаэ
63
Муджанги-Биа
Джеффри Муджанги-Биа
42
Айдаревич
Астрит Айдаревич
14
Оно
Юджи Оно
18
Мбомбо
Яннис Мбомбо
Зенит
мин
1
Лодыгин
Юрий Лодыгин
90
4
Кришито
Доменико Кришито
90
6
Ломбертс
Николас Ломбертс
90
24
Гарай
Эсекьель Гарай
90
19
Смольников
Игорь Смольников
90
17
Шатов
Олег Шатов
16'
16'
81
44
Тимощук
Анатолий Тимощук
90
20
Файзулин
Виктор Файзулин
90
35
Данни
Данни
90
7
Халк
Халк
90
23
Рондон
Хосе Саломон Рондон
90
Запасные
51
Рудаков
Максим Рудаков
2
Анюков
Александр Анюков
13
Нету
Луиш Нету
10
Аршавин
Андрей Аршавин
5
Рязанцев
Александр Рязанцев
99
Соловьев
Иван Соловьев
11
Кержаков
Александр Кержаков