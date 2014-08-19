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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
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Матч завершен
Бешикташ
Стамбул
0:0
прошлый матч 0 : 1
Матч завершен
Арсенал
Лондон
Лига чемпионов, 4 раунд
Лига чемпионов,
4 раунд
19 авг. 2014, 21:45 МСК
19.08.2014, 21:45 МСК
вторник
Милорад Мажич
Милорад Мажич
Главный Судья
Составы
Бешикташ
мин
29
Зенгин
Толга Зенгин
90
31
Мотта
Рамон Мотта
90
22
Гулум
Эрсан Гулум
90
19
Франко
Педро Франко
90
3
Кейбаши
Исмаил Кейбаши
90
11
Пектемек
Мустафа Пектемек
87
20
Уйсал
Неджип Уйсал
90
8
Кавлак
Вели Кавлак
90
15
Озякуп
Огужан Озякуп
80
10
Шахан
Олкай Шахан
73
9
Ба
Демба Ба
90
Запасные
1
Генен
Дженк Генен
6
Сивок
Томаш Сивок
2
Куртулуш
Сердар Куртулуш
25
Борал
Угур Борал
7
Торе
Гекхан Торе
21
Фрей
Керим Фрей
23
Тосун
Дженк Тосун
Арсенал
мин
1
Щесны
Войцех Щесны
90
18
Монреаль
Начо Монреаль
90
6
Косиельни
Лоран Косиельни
90
21
Чамберс
Калум Чамберс
90
2
Дебюши
Матье Дебюши
90
19
Касорла
Санти Касорла
89
8
Артета
Микель Артета
51
16
Рэмзи
Аарон Рэмзи
90
10
Уилшир
Джек Уилшир
90
17
Санчес
Алексис Санчес
72
12
Жиру
Оливье Жиру
90
Запасные
50
Мартинес
Эмилиано Мартинес
51
Микел
Игнаси Микел
39
Бельерин
Эктор Бельерин
7
Росицки
Томаш Росицки
20
Фламини
Матье Фламини
15
Окслэд-Чемберлен
Алекс Окслэд-Чемберлен
28
Кэмпбелл
Хоэль Кэмпбелл