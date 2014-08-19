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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Стяуа
Бухарест
Кипчиу 88
1:0
прошлый матч 0 : 1
Матч завершен
Лудогорец
Разград
Лига чемпионов, 4 раунд
Лига чемпионов,
4 раунд
19 авг. 2014, 21:45 МСК
19.08.2014, 21:45 МСК
вторник
Феликc Брих
Феликc Брих
Главный Судья
Составы
Стяуа
мин
21
Бреевелд
Никандро Бреевелд
90
24
Арлаускис
Гедрюс Арлаускис
90
14
Латовлевич
Ясмин Латовлевич
90
4
Шукала
Лукаш Шукала
90
33
Варела
Фернандо Варела
90
2
Рыпэ
Корнел Рыпэ
90
11
Препелицэ
Андрей Препелицэ
90
18
Сынмэртян
Лучан Сынмэртян
90
77
Попа
Адриан Попа
83
12
Станчу
Николае Станчу
57
7
Кипчиу
Александру Кипчиу
88'
88'
90
Запасные
95
Кожокару
Валентин Кожокару
8
Филип
Лучан Филип
13
Тошка
Алин Тошка
22
Пырвулеску
Пауль Пырвулеску
97
Вылчану
Роберт Вылчану
28
Кешеру
Клаудиу Кешеру
9
Янку
Габриэл Янку
Лудогорец
мин
23
Златински
Христо Златински
46
21
Стоянов
Владислав Стоянов
90
99
Юнес
Хамза Юнес
90
25
Минев
Йордан Минев
90
7
Александров
Михаил Александров
90
27
Моци
Козмин Моци
90
55
Терзиев
Георги Терзиев
90
80
Кайсара
Жуниор Кайсара
90
18
Дьяков
Светослав Дьяков
90
84
Марселиньо
Марселиньо
85
93
Мисиджан
Вирджил Мисиджан
90
Запасные
91
Цворович
Иван Цворович
15
Александров
Александар Александров
20
Чоко
Чоко
12
Анисе
Анисе
17
Абало
Дани Абало
8
Эшпинью
Фабиу Эшпинью
9
Безьяк
Роман Безьяк