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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Мальме
Мальме
Розенберг 11
Эрикссон 19
Розенберг 84
3:0
прошлый матч 1 : 2
Матч завершен
Зальцбург
Зальцбург
Лига чемпионов, 4 раунд
Лига чемпионов,
4 раунд
27 авг. 2014, 21:45 МСК
27.08.2014, 21:45 МСК
среда
Дамир Скомина
Дамир Скомина
Главный Судья
Составы
Мальме
мин
7
Эрикссон
Магнус Эрикссон
19'
19'
73
25
Ольсен
Робин Ольсен
90
4
Хеландер
Филип Хеландер
90
3
Тиннерхольм
Антон Тиннерхольм
90
21
Йоханссон
Эрик Йоханссон
90
32
Конате
Па Конате
90
8
Аду
Энох-Кофи Аду
90
6
Халсти
Маркус Халсти
90
33
Форсберг
Эмиль Форсберг
90
9
Розенберг
Маркус Розенберг
84'
11'
84'
11'
90
24
Телин
Исаак Телин
72
Запасные
27
Азинович
Златан Азинович
18
Хаммар
Юхан Хаммар
14
Кроон
Симон Кроон
15
Цибицки
Павел Цибицки
22
Назари
Амин Назари
31
Ракип
Эрдаль Ракип
26
Мехмети
Агон Мехмети
Зальцбург
мин
31
Гулачи
Петер Гулачи
90
6
Швеглер
Кристиан Швеглер
90
36
Хинтереггер
Мартин Хинтереггер
90
5
Рамальо
Андре Рамальо
90
24
Ляйтгеб
Кристоф Ляйтгеб
78
44
Кампль
Кевин Кампль
90
13
Илсанкер
Штефан Илсанкер
90
77
Бруно
Массимо Бруно
66
8
Кейта
Наби Кейта
46
26
Сориано
Хонатан Сориано
90
27
Алан
Алан
90
Запасные
33
Вальке
Александр Вальке
4
Анкерсен
Петер Анкерсен
2
Шмитц
Бенно Шмитц
7
Забитцер
Марсель Забитцер
37
Лазаро
Валентино Лазаро
41
Лаймер
Конрад Лаймер
42
Кашнер
Нильс Кашнер