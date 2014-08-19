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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Зальцбург
Зальцбург
Шимер 16
Сориано 54
2:1
прошлый матч 0 : 3
Матч завершен
Мальме
Мальме
Форсберг 90
Лига чемпионов, 4 раунд
Лига чемпионов,
4 раунд
19 авг. 2014, 21:45 МСК
19.08.2014, 21:45 МСК
вторник
Никола Риццоли
Никола Риццоли
Главный Судья
Составы
Зальцбург
мин
31
Гулачи
Петер Гулачи
90
17
Ульмер
Андреас Ульмер
90
6
Швеглер
Кристиан Швеглер
90
5
Рамальо
Андре Рамальо
90
15
Шимер
Франц Шимер
16'
16'
90
24
Ляйтгеб
Кристоф Ляйтгеб
87
44
Кампль
Кевин Кампль
90
13
Илсанкер
Штефан Илсанкер
90
7
Забитцер
Марсель Забитцер
85
10
Мане
Садио Мане
80
26
Сориано
Хонатан Сориано
54'
54'
90
Запасные
33
Вальке
Александр Вальке
4
Анкерсен
Петер Анкерсен
77
Бруно
Массимо Бруно
37
Лазаро
Валентино Лазаро
8
Кейта
Наби Кейта
27
Алан
Алан
42
Кашнер
Нильс Кашнер
Мальме
мин
25
Ольсен
Робин Ольсен
90
20
Рикардиньо
Рикардиньо
90
4
Хеландер
Филип Хеландер
90
3
Тиннерхольм
Антон Тиннерхольм
90
21
Йоханссон
Эрик Йоханссон
90
8
Аду
Энох-Кофи Аду
90
6
Халсти
Маркус Халсти
90
14
Кроон
Симон Кроон
87
33
Форсберг
Эмиль Форсберг
90'
90'
90
9
Розенберг
Маркус Розенберг
90
24
Телин
Исаак Телин
61
Запасные
27
Азинович
Златан Азинович
18
Хаммар
Юхан Хаммар
32
Конате
Па Конате
7
Эрикссон
Магнус Эрикссон
15
Цибицки
Павел Цибицки
22
Назари
Амин Назари
26
Мехмети
Агон Мехмети