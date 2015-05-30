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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Аталанта
Бергамо
Базелли 21
1:3
Матч завершен
Милан
Милан
Паццини 36
Бонавентура 38
Бонавентура 80
Серия А, 38 тур
Серия А,
38 тур
Италия
30 мая 2015, 21:45 МСК
30.05.2015, 21:45 МСК
суббота
Риккардо Пинцани
Риккардо Пинцани
Главный Судья
Составы
Аталанта
мин
57
Спортиелло
Марко Спортиелло
90
3
Дель Гроссо
Кристиано Дель Гроссо
27
29
Беналуан
Йоан Беналуан
90
13
Масиелло
Андреа Масиелло
90
21
Чигарини
Лука Чигарини
90
11
Моралес
Максимильяно Моралес
90
15
Гомес
Алехандро Гомес
90
16
Базелли
Даниэле Базелли
21'
21'
66
22
Дзаппакоста
Давиде Дзаппакоста
79
95
Грасси
Альберто Грасси
90
19
Денис
Херман Денис
90
Запасные
1
Аврамов
Влада Аврамов
5
Скалони
Лионель Скалони
93
Драме
Букари Драме
20
Бьява
Джузеппе Бьява
2
Стендардо
Гульермо Стендардо
33
Черубин
Николо Черубин
28
Эмануэльсон
Урби Эмануэльсон
8
Мильяччо
Джулио Мильяччо
7
Д'Алессандро
Марко Д'Алессандро
9
Бьянки
Роландо Бьянки
99
Боаки
Ричмонд Боаки
94
Роззети
Валерио Роззети
Милан
мин
32
Аббьяти
Кристиан Аббьяти
90
5
Мексес
Филипп Мексес
90
19
Боккетти
Сальваторе Боккетти
90
29
Палетта
Габриэль Палетта
90
2
Де Шильо
Маттиа Де Шильо
83
34
Де Йонг
Найджел Де Йонг
90
28
Бонавентура
Джакомо Бонавентура
38'
80'
38', 80'
90
10
Хонда
Кейсуке Хонда
90
21
ван Гинкел
Марко ван Гинкел
90
11
Паццини
Джампаоло Паццини
36'
36'
90
92
Эль-Шаарави
Стефан Эль-Шаарави
68
Запасные
66
Гори
Стефано Гори
99
Доннарумма
Джанлуиджи Доннарумма
25
Бонера
Даниэле Бонера
13
Рами
Адиль Рами
17
Сапата
Кристиан Сапата
96
Калабрия
Давиде Калабрия
16
Поли
Андреа Поли
30
Сусо
Сусо
41
Мастальи
Алессандро Мастальи
22
Черчи
Алессио Черчи
9
Дестро
Маттиа Дестро
38
Ди Мольфетта
Давиде Ди Мольфетта