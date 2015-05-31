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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Наполи
Неаполь
Игуаин 56
Игуаин 63
2:4
Матч завершен
Лацио
Рим
Пароло 32
Кандрева 45
Онази 84
Клозе 90
Серия А, 38 тур
Серия А,
38 тур
Италия
31 мая 2015, 21:45 МСК
31.05.2015, 21:45 МСК
воскресенье
Джанлука Рокки
Джанлука Рокки
Главный Судья
Составы
Наполи
мин
45
Андухар
Мариано Андухар
95
31
Гулам
Фаузи Гулам
95
33
Альбиоль
Рауль Альбиоль
95
26
Кулибали
Калиду Кулибали
95
11
Маджо
Кристиан Маджо
95
14
Мертенс
Дрис Мертенс
76
88
Инлер
Гекхан Инлер
54
19
Лопес
Давид Лопес
95
17
Гамшик
Марек Гамшик
95
7
Кальехон
Хосе Кальехон
88
9
Игуаин
Гонсало Игуаин
56'
63'
56', 63'
95
Запасные
1
Кабрал
Рафаэль Кабрал
15
Коломбо
Роберто Коломбо
4
Энрике
Энрике
18
Суньига
Камило Суньига
17
Стринич
Иван Стринич
77
Гаргано
Вальтер Гаргано
16
Место
Джандоменико Место
8
Жоржиньо
Жоржиньо
11
Габбиадини
Маноло Габбиадини
24
Инсинье
Лоренцо Инсинье
91
Сапата
Дуван Сапата
Лацио
мин
22
Маркетти
Федерико Маркетти
95
33
Маурисио
Маурисио
95
3
де Врей
Стефан де Врей
95
18
Джентилетти
Сантьяго Джентилетти
95
8
Баста
Душан Баста
95
19
Лулич
Сенад Лулич
95
87
Кандрева
Антонио Кандрева
45'
45'
95
16
Пароло
Марко Пароло
32'
32'
95
32
Катальди
Данило Катальди
82
7
Андерсон
Фелипе Андерсон
64
9
Джорджевич
Филип Джорджевич
77
Запасные
1
Бериша
Этрит Бериша
77
Стракоша
Томас Стракоша
2
Сиани
Микаэль Сиани
27
Цана
Лорик Цана
5
Брафхайд
Эдсон Брафхайд
85
Новаретти
Диего Новаретти
0
Ледесма
Кристиан Ледесма
6
Маури
Стефано Маури
23
Онази
Огений Онази
84'
11
Клозе
Мирослав Клозе
90'
14
Кейта
Бальде Кейта
34
Переа
Брайан Переа