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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Верона
Верона
Тони 48
Хуанито 90
2:2
Матч завершен
Ювентус
Турин
Перейра 42
Льоренте 57
Серия А, 38 тур
Серия А,
38 тур
Италия
30 мая 2015, 19:00 МСК
30.05.2015, 19:00 МСК
суббота
Марко Ди Белло
Марко Ди Белло
Главный Судья
Составы
Верона
мин
1
Рафаэль
Рафаэль
90
33
Агостини
Алессандро Агостини
90
4
Маркес
Рафаэль Маркес
90
18
Морас
Вангелис Морас
90
26
Сала
Джакопо Сала
90
21
Хуанито
Хуанито
90'
90'
90
77
Тахцидис
Панайотис Тахцидис
84
10
Халлфредссон
Эмил Халлфредссон
90
19
Греко
Леандро Греко
59
11
Янкович
Бошко Янкович
73
9
Тони
Лука Тони
48'
48'
90
Запасные
22
Бенусси
Франческо Бенусси
95
Голлини
Пьерлуиджи Голлини
2
Родригес
Гильермо Родригес
71
Мартич
Иван Мартич
25
Маркес Пинто
Рафаэль Маркес Пинто
27
Валоти
Маттиа Валоти
8
Оббади
Мунир Оббади
30
Кампаньяро
Густаво Кампаньяро
7
Савиола
Хавьер Савиола
17
Лопес
Николас Лопес
93
Фарес
Мохаммед Фарес
70
Фернандиньо
Фернандиньо
Ювентус
мин
1
Буффон
Джанлуиджи Буффон
90
33
Эвра
Патрис Эвра
59
5
Огбонна
Анжело Огбонна
90
19
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
90
20
Падоин
Симоне Падоин
90
8
Маркизио
Клаудио Маркизио
46
21
Пирло
Андреа Пирло
90
6
Погба
Поль Погба
90
37
Перейра
Роберто Перейра
42'
42'
78
10
Тевес
Карлос Тевес
90
14
Льоренте
Фернандо Льоренте
57'
57'
90
Запасные
30
Сторари
Марко Сторари
26
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
3
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
17
Де Челье
Паоло Де Челье
23
Видаль
Артуро Видаль
7
Пепе
Симоне Пепе
27
Стураро
Стефано Стураро
32
Матри
Алессандро Матри
9
Мората
Альваро Мората
11
Коман
Кингсли Коман