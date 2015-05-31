Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Сассуоло
Сассуоло
Берарди 3
Дзадза 18
Дзадза 32
3:1
Матч завершен
Дженоа
Генуя
Паволетти 41
Серия А, 38 тур
Серия А,
38 тур
Италия
31 мая 2015, 21:45 МСК
31.05.2015, 21:45 МСК
воскресенье
Анджело Червеллера
Анджело Червеллера
Главный Судья
Составы
Сассуоло
мин
1
Помини
Альберто Помини
90
28
Каннаваро
Паоло Каннаваро
90
31
Пелузо
Федерико Пелузо
90
11
Врсалько
Шиме Врсалько
90
15
Ачерби
Франческо Ачерби
90
8
Бьондини
Давиде Бьондини
90
7
Миссироли
Симоне Миссироли
90
4
Маньянелли
Франческо Маньянелли
90
10
Дзадза
Симоне Дзадза
18'
32'
18', 32'
80
17
Сансоне
Никола Сансоне
90
25
Берарди
Доменико Берарди
3'
3'
81
Запасные
47
Консильи
Андреа Консильи
16
Полито
Чиро Полито
20
Бьянко
Паоло Бьянко
14
Натали
Чезаре Натали
3
Лонги
Алессандро Лонги
23
Гаццола
Марсело Гаццола
21
Фонтанези
Леонардо Фонтанези
33
Бриги
Маттео Бриги
6
Чибса
Раман Чибса
83
Флоро Флорес
Антонио Флоро Флорес
99
Флоккари
Сержио Флоккари
7
Лазаревич
Деян Лазаревич
Дженоа
мин
23
Ламанна
Эудженио Ламанна
90
14
Ронкалья
Факундо Ронкалья
90
4
Де Майо
Себастьян Де Майо
90
5
Иццо
Армандо Иццо
90
33
Куцка
Юрай Куцка
90
91
Бертолаччи
Андреа Бертолаччи
70
88
Ринкон
Томас Ринкон
90
24
Фальке
Яго Фальке
74
21
Эденилсон
Эденилсон
90
16
Лестьенн
Максим Лестьенн
81
19
Паволетти
Леонардо Паволетти
41'
41'
90
Запасные
39
Соммарива
Даниэле Соммарива
40
Приско
Армандо Приско
8
Бурдиссо
Николас Бурдиссо
2
Тамбе
Алласан Тамбе
35
Сопрано
Марко Сопрано
93
Лаксальт
Диего Лаксальт
38
Мандрагора
Роландо Мандрагора
39
Джулли
Андреа Джулли
10
Перотти
Диего Перотти
97
Гильоне
Паоло Гильоне
37
Панико
Джузеппе Панико