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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Интер
Милан
Паласио 49
Икарди 53
Брозович 70
Икарди 77
4:3
Матч завершен
Эмполи
Эмполи
Мчедлидзе 59
Пуччарелли 62
Мчедлидзе 88
Серия А, 38 тур
Серия А,
38 тур
Италия
31 мая 2015, 21:45 МСК
31.05.2015, 21:45 МСК
воскресенье
Антонио Дамато
Антонио Дамато
Главный Судья
Составы
Интер
мин
1
Ханданович
Самир Ханданович
90
26
Фелипе
Фелипе
21
23
Раноккия
Андреа Раноккия
90
55
Нагатомо
Юто Нагатомо
90
5
Жуан
Жуан
90
18
Медель
Гари Медель
90
88
Эрнанес
Эрнанес
90
10
Ковачич
Матео Ковачич
83
77
Брозович
Марсело Брозович
70'
70'
90
8
Паласио
Родриго Паласио
49'
49'
90
9
Икарди
Мауро Икарди
53'
77'
53', 77'
90
Запасные
30
Каррисо
Хуан Пабло Каррисо
6
Андреолли
Марко Андреолли
3
Сантон
Давиде Сантон
54
Донкор
Исаак Донкор
93
Димарко
Федерико Димарко
17
Кузманович
Здравко Кузманович
20
Оби
Жоэль Оби
27
Ньюкури
Ассане Ньюкури
11
Подольски
Лукас Подольски
28
Пушкаш
Георге Пушкаш
97
Бонаццоли
Федерико Бонаццоли
Эмполи
мин
28
Басси
Давиде Басси
90
11
Кроче
Даниэле Кроче
90
24
Ругани
Даниэле Ругани
90
23
Хюсай
Эльсеид Хюсай
90
2
Лорини
Венсан Лорини
54
19
Барба
Федерико Барба
69
8
Сапонара
Риккардо Сапонара
43
88
Весино
Матиас Весино
90
6
Вальдифиори
Мирко Вальдифиори
90
9
Мчедлидзе
Леван Мчедлидзе
59'
88'
59', 88'
90
20
Пуччарелли
Мануэль Пуччарелли
62'
62'
90
Запасные
1
Пульези
Маурицио Пульези
33
Сепе
Луиджи Сепе
26
Тонелли
Лоренцо Тонелли
21
Мариу Руй
Мариу Руй
50
Сомма
Микеле Сомма
18
Верди
Симоне Верди
27
Зелински
Петр Зелински
25
Брилланте
Джошуа Брилланте
8
Синьорелли
Франко Синьорелли
14
Диуссе
Ассане Диуссе
10
Тавано
Франческо Тавано
15
Пью
Алессандро Пью