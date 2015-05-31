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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
Иличич 12
Бернардески 76
Бадель 90
3:0
Матч завершен
Кьево
Верона
Серия А, 38 тур
Серия А,
38 тур
Италия
31 мая 2015, 21:45 МСК
31.05.2015, 21:45 МСК
воскресенье
Паоло Валери
Паоло Валери
Главный Судья
Составы
Фиорентина
мин
12
Тэтэрушану
Чиприан Тэтэрушану
90
2
Гонсало
Гонсало
90
40
Томович
Ненад Томович
90
15
Савич
Стефан Савич
90
6
Варгас
Хуан Варгас
90
20
Валеро
Борха Валеро
90
5
Бадель
Милан Бадель
90'
90'
90
14
Фернандес
Матиас Фернандес
81
72
Иличич
Йосип Иличич
12'
12'
69
99
Джилардино
Альберто Джилардино
90
74
Салах
Мохамед Салах
27
Запасные
24
Леццерини
Лука Леццерини
31
Розати
Антонио Розати
23
Паскуаль
Мануэль Паскуаль
4
Ричардс
Майка Ричардс
35
Багадур
Рикардо Багадур
19
Басанта
Хосе Мария Басанта
10
Аквилани
Альберто Аквилани
7
Писарро
Давид Писарро
22
Росси
Джузеппе Росси
33
Гомес
Марио Гомес
18
Диаманти
Алессандро Диаманти
29
Бернардески
Федерико Бернардески
76'
Кьево
мин
1
Биццарри
Альбано Биццарри
90
3
Дайнелли
Дарио Дайнелли
70
34
Бираги
Кристиано Бираги
67
20
Сардо
Дженнаро Сардо
90
21
Фрей
Николас Фрей
90
13
Иско
Мариано Иско
90
24
Скелотто
Эсекьель Скелотто
90
14
Кофи
Исаак Кофи
90
19
Ботта
Рубен Ботта
80
31
Пеллисьер
Серджио Пеллисьер
90
43
Палоски
Альберто Палоски
90
Запасные
90
Секулин
Андреа Секулин
25
Барди
Франческо Барди
87
Жуканович
Эрвин Жуканович
23
Бирса
Вальтер Бирса
11
Ваюши
Армандо Ваюши
9
Поцци
Никола Поцци
69
Меджиорини
Риккардо Меджиорини