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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Милан
Милан
Эль-Шаарави 18
Паццини 56
Эль-Шаарави 64
3:0
Матч завершен
Торино
Турин
Серия А, 37 тур
Серия А,
37 тур
Италия
24 мая 2015, 21:45 МСК
24.05.2015, 21:45 МСК
воскресенье
Паоло Валери
Паоло Валери
Главный Судья
Составы
Милан
мин
32
Аббьяти
Кристиан Аббьяти
92
19
Боккетти
Сальваторе Боккетти
92
33
Алекс
Алекс
46
29
Палетта
Габриэль Палетта
92
81
Дзаккардо
Кристиан Дзаккардо
92
92
Эль-Шаарави
Стефан Эль-Шаарави
18'
64'
18', 64'
67
34
Де Йонг
Найджел Де Йонг
92
16
Поли
Андреа Поли
75
21
ван Гинкел
Марко ван Гинкел
92
10
Хонда
Кейсуке Хонда
92
11
Паццини
Джампаоло Паццини
56'
56'
92
Запасные
99
Доннарумма
Джанлуиджи Доннарумма
23
Лопес
Диего Лопес
25
Бонера
Даниэле Бонера
17
Сапата
Кристиан Сапата
5
Мексес
Филипп Мексес
36
Мастальи
Алессандро Мастальи
98
Мастур
Хашим Мастур
37
Феличоли
Джанфилиппо Феличоли
32
Пиччинокки
Марио Пиччинокки
22
Черчи
Алессио Черчи
9
Дестро
Маттиа Дестро
35
Ди Мольфетта
Давиде Ди Мольфетта
Торино
мин
30
Паделли
Даниэле Паделли
92
3
Молинаро
Кристиан Молинаро
92
24
Моретти
Эмилиано Моретти
92
36
Дармиан
Маттео Дармиан
92
25
Глик
Камиль Глик
92
33
Перес
Бруно Перес
92
20
Вивес
Джузеппе Вивес
54
14
Гацци
Алессандро Гацци
65
7
Эль-Каддури
Омар Эль-Каддури
92
11
Амаури
Амаури
92
17
Мартинес
Джозеф Мартинес
71
Запасные
1
Ичасо
Сальвадор Ичасо
74
Дзакканьо
Андреа Дзакканьо
18
Янссон
Понтус Янссон
21
Силва
Гастон Силва
15
Гонсалес
Альваро Гонсалес
94
Бенасси
Марко Бенасси
12
Баша
Мигьен Баша
90
Россо
Симоне Россо
75
Морра
Клаудио Морра