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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Удинезе
Удине
0:1
Матч завершен
Сассуоло
Сассуоло
Маньянелли 70
Серия А, 37 тур
Серия А,
37 тур
Италия
24 мая 2015, 16:00 МСК
24.05.2015, 16:00 МСК
воскресенье
Розарио Абиссо
Розарио Абиссо
Главный Судья
Составы
Удинезе
мин
31
Карнезис
Орестис Карнезис
29
5
Данило
Данило
90
18
Бубнич
Игор Бубнич
90
89
Пирис
Иван Пирис
90
7
Агьеманг-Баду
Эммануэль Агьеманг-Баду
77
33
Коне
Панайотис Коне
90
3
Аллан
Аллан
90
27
Видмер
Силвэн Видмер
90
19
Гильерме
Гильерме
90
77
Теро
Сирил Теро
90
9
Перица
Стипе Перица
46
Запасные
97
Мерет
Алекс Мерет
22
Скуффет
Симоне Скуффет
13
Нейтон
Нейтон
2
Ваге
Молла Ваге
26
Паскуале
Джиованни Паскуале
66
Пинци
Джампьеро Пинци
34
Силва
Габриэль Силва
8
Фернандеш
Бруну Фернандеш
10
Ди Натале
Антонио Ди Натале
82
Геихо
Алекс Геихо
94
Агирре
Родриго Агирре
Сассуоло
мин
21
Фонтанези
Леонардо Фонтанези
90
47
Консильи
Андреа Консильи
90
28
Каннаваро
Паоло Каннаваро
90
31
Пелузо
Федерико Пелузо
90
15
Ачерби
Франческо Ачерби
90
8
Бьондини
Давиде Бьондини
90
4
Маньянелли
Франческо Маньянелли
70'
70'
85
6
Чибса
Раман Чибса
85
83
Флоро Флорес
Антонио Флоро Флорес
77
10
Дзадза
Симоне Дзадза
90
25
Берарди
Доменико Берарди
90
Запасные
16
Полито
Чиро Полито
1
Помини
Альберто Помини
20
Бьянко
Паоло Бьянко
14
Натали
Чезаре Натали
3
Лонги
Алессандро Лонги
23
Гаццола
Марсело Гаццола
19
Таидер
Сафир Таидер
99
Флоккари
Сержио Флоккари
7
Лазаревич
Деян Лазаревич
17
Сансоне
Никола Сансоне