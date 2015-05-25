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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Лацио
Рим
Джорджевич 81
1:2
Матч завершен
Рома
Рим
Итурбе 73
Янга-Мбива 85
Серия А, 37 тур
Серия А,
37 тур
Италия
25 мая 2015, 19:00 МСК
25.05.2015, 19:00 МСК
понедельник
Никола Риццоли
Никола Риццоли
Главный Судья
Составы
Лацио
мин
22
Маркетти
Федерико Маркетти
96
19
Лулич
Сенад Лулич
54
3
де Врей
Стефан де Врей
96
18
Джентилетти
Сантьяго Джентилетти
96
8
Баста
Душан Баста
96
7
Андерсон
Фелипе Андерсон
96
20
Билья
Лукас Билья
79
6
Маури
Стефано Маури
76
16
Пароло
Марко Пароло
96
87
Кандрева
Антонио Кандрева
96
11
Клозе
Мирослав Клозе
96
Запасные
1
Бериша
Этрит Бериша
77
Стракоша
Томас Стракоша
2
Сиани
Микаэль Сиани
17
Перейринья
Бруну Перейринья
5
Брафхайд
Эдсон Брафхайд
39
Каванда
Луис Педро Каванда
33
Маурисио
Маурисио
24
Ледесма
Кристиан Ледесма
23
Онази
Огений Онази
32
Катальди
Данило Катальди
9
Джорджевич
Филип Джорджевич
81'
14
Кейта
Бальде Кейта
Рома
мин
26
Де Санктис
Морган Де Санктис
96
35
Торосидис
Василис Торосидис
96
2
Янга-Мбива
Мапу Янга-Мбива
85'
85'
96
44
Манолас
Костас Манолас
96
25
Холебас
Хосе Холебас
96
24
Флоренци
Алессандро Флоренци
96
16
Де Росси
Даниэле Де Росси
96
20
Кейта
Сейду Кейта
68
4
Наингголан
Раджа Наингголан
96
7
Итурбе
Хуан Итурбе
73'
73'
84
10
Тотти
Франческо Тотти
60
Запасные
28
Скорупски
Лукаш Скорупски
3
Коул
Эшли Коул
13
Майкон
Майкон
42
Бальдзаретти
Федерико Бальдзаретти
23
Астори
Давиде Астори
15
Пьянич
Миралем Пьянич
48
Учан
Салих Учан
32
Паредес
Леандро Паредес
27
Жервиньо
Жервиньо
23
Ибарбо
Сегундо Ибарбо
88
Думбия
Сейду Думбия
8
Льяич
Адем Льяич