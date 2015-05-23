Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Ювентус
Турин
Перейра 13
Стураро 77
Пепе 90
3:1
Матч завершен
Наполи
Неаполь
Лопес 50
Серия А, 37 тур
Серия А,
37 тур
Италия
23 мая 2015, 19:00 МСК
23.05.2015, 19:00 МСК
суббота
Лука Банти
Лука Банти
Главный Судья
Составы
Ювентус
мин
1
Буффон
Джанлуиджи Буффон
90
5
Огбонна
Анжело Огбонна
90
15
Барцальи
Андреа Барцальи
46
8
Маркизио
Клаудио Маркизио
71
20
Падоин
Симоне Падоин
90
22
Асамоа
Квадво Асамоа
90
37
Перейра
Роберто Перейра
13'
13'
79
27
Стураро
Стефано Стураро
77'
77'
90
6
Погба
Поль Погба
90
9
Мората
Альваро Мората
90
11
Коман
Кингсли Коман
90
Запасные
30
Сторари
Марко Сторари
34
Рубиньо
Рубиньо
33
Эвра
Патрис Эвра
3
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
17
Де Челье
Паоло Де Челье
19
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
21
Пирло
Андреа Пирло
23
Видаль
Артуро Видаль
7
Пепе
Симоне Пепе
90'
32
Матри
Алессандро Матри
10
Тевес
Карлос Тевес
14
Льоренте
Фернандо Льоренте
Наполи
мин
45
Андухар
Мариано Андухар
90
33
Альбиоль
Рауль Альбиоль
90
5
Бритос
Мигель Бритос
90
31
Гулам
Фаузи Гулам
90
77
Гаргано
Вальтер Гаргано
78
14
Мертенс
Дрис Мертенс
90
19
Лопес
Давид Лопес
50'
50'
90
11
Маджо
Кристиан Маджо
90
9
Игуаин
Гонсало Игуаин
46
7
Кальехон
Хосе Кальехон
90
24
Инсинье
Лоренцо Инсинье
68
Запасные
1
Кабрал
Рафаэль Кабрал
15
Коломбо
Роберто Коломбо
4
Энрике
Энрике
17
Стринич
Иван Стринич
17
Гамшик
Марек Гамшик
88
Инлер
Гекхан Инлер
8
Жоржиньо
Жоржиньо
11
Габбиадини
Маноло Габбиадини